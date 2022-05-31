Дружина українського президента Володимира Зеленського Олена розповіла, що їхня старша дочка Олександра, яка цього року випускниця, збирається вчиться в Україні. При цьому спеціальність вона вибрала гуманітарну. Про це Олена Зеленська розповіла в інтерв'ю українським ЗМІ, яке транслювалося в ефірі Всеукраїнського телемарафону.

"Ми своїх планів не хочемо змінювати. Я на неї не тиснула, це було її рішення. І я щаслива, тому що не хотіла розлучатися. Вона буде здавати мультимедійний тест і зараз до нього готується", - розповіла перша леді.

За її словами, вона не хоче озвучувати, яку саме спеціальність вибрала дочка, так як Олександра попросила цього не робити. Однак Зеленська додала, що це гуманітарний напрямок.

"Але це буде Україна, вдома, будемо вчитися тут", - підкреслила перша леді.

Крім того, перша леді поділилася, що молодший син, як і всі діти в Україні зараз проходить дистанційне навчання, але дуже скучив за школою та спілкуванням. Дружина президента висловила сподівання, що очне навчання в українських школах відновиться з 1 вересня.

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