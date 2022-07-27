Про це повідомили в пресслужбі НБУ.

Так, із 27 липня 2022 року Нацбанк дав змогу банкам включати до розрахунку обсягів готівкової валюти, яку вони можуть продати громадянам у готівковому сегменті валютного ринку, не лише куплену раніше готівкову валюту (починаючи з 13 квітня 2022 року), а також половину від купленої в громадян безготівкової валюти з цієї ж дати.

В НБУ також наголосили, що продаж усієї валюти здійснюватиметься в готівковій формі.

Відповідне рішення має збільшити пропозицію в готівковому сегменті валютного ринку і зрештою позначитися на послабленні девальваційного тиску. Водночас додатковий тиск на міжнародні резерви НБУ в результаті використання банками цього дозволу буде помірним і контрольованим.

Раніше в НБУ повідомили, що ще одна норма набуде чинності з 1 серпня.

«Змінено алгоритм розрахунку лімітів відкритої валютної позиції банками в частині неврахування збільшення резервів за валютними активами банків. Такий крок попередить можливість штучного завищення резервів банками за валютними активами для збільшення обсягів придбання іноземної валюти», - попередили в Нацбанку.

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