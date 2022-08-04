Близько 300 тисяч пенсіонерів на окупованих територіях отримували свою пенсію через «Укрпошту».

Відтепер українці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях та раніше отримували соціальні виплати через «Укрпошту», зможуть отримати їх лише через інші можливі рахунки.

Кошти будуть переказувати до Ощадбанку, де гроші перебуватимуть 30 днів. Якщо людина не може забрати виплату, тоді гроші надсилатимуться на усі інші можливі рахунки, які одержувач колись відкривав.

Відзнасимо, з 1 серпня «Укрпошта» припинила роботу своїх відділень на непідконтрольних Україні територіях через небезпеку з боку окупантів.

Пенсійний фонд України також поінформував, що станом на 3 серпня на пенсійні виплати спрямовано 10,9 млрд грн, в тому числі 2,3 млрд грн – на виплату пенсій через АТ “Укрпошта”, 8,6 млрд грн – через уповноважені банки.

Раніше в ПФУ також розповіли, що учасники бойових дій мають право на достроковий вихід на пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

До пенсій учасникам бойових дій встановлюються: підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, цільова грошова допомога на прожиття у розмірі 40 грн, а також щомісячна державна адресна допомога у розмірі, що не вистачає до мінімальної пенсійної виплати.

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