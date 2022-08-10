у пресслужбі ПФУ повідомили, що пенсія по інвалідності особам, звільненим з військової служби відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осібˮ призначається у разі настання інвалідності:

в період проходження служби;

або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;

або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.

Особам з інвалідністю внаслідок війни – пенсія призначається у розмірах:

I група – 100 % сум грошового забезпечення;

II група – 80 %;

III група – 60 %.

При цьому іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірах:

I група – 70 % сум грошового забезпечення;

II група – 60 %;

III група – 40 %.

Раніше в ПФУ також розповіли, що учасники бойових дій мають право на достроковий вихід на пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

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