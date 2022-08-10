у пресслужбі ПФУ повідомили, що пенсія по інвалідності особам, звільненим з військової служби відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осібˮ призначається у разі настання інвалідності:
- в період проходження служби;
- або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;
- або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.
Особам з інвалідністю внаслідок війни – пенсія призначається у розмірах:
- I група – 100 % сум грошового забезпечення;
- II група – 80 %;
- III група – 60 %.
При цьому іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірах:
- I група – 70 % сум грошового забезпечення;
- II група – 60 %;
- III група – 40 %.
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Раніше в ПФУ також розповіли, що учасники бойових дій мають право на достроковий вихід на пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.
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