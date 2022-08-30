Американський відеострімінговий сервіс Twitch був оштрафований за відмову у видаленню інтерв'ю з радником глави Офісу президента України Олексієм Арестовичем.

Таке рішення ухвалив мировий суддя Таганського району Москви, пише Politeka.net з посиланням на російські ЗМІ. Так, Twitch Interactive Inc визнано винним у порушенні порядку видалення інформації, доступ до якої підлягає обмеженню відповідно до законодавства Росії.

Як виявилося, в інтерв'ю з Арестовичем помітили «фейки про спецоперацію».

Сума штрафу – три мільйони рублів. Також повідомляється, що під час засідання до суду надійшов ще один протокол щодо Twitch.

«Правда тільки від Пєскова та Путіна!», «А що там під Херсоном?», - їдко відмічають у коментарях користувачі соцмереж.

Нагадаємо, в Росії заборонено називати напад на Україну війною, також запроваджено відповідальність за "дискредитацію російських військових", під яку, по суті, підпадає будь-яка правдива інформація про дії та військові злочини російської армії в Україні.

Тим часом кількість загиблих на українській землі окупантів, згідно з офіційними даними генштабу ЗСУ, на ранок 30 серпня досягла 47 550 тисяч.

Нагадаємо також, що Олексій Арестович проговорився про своє нове військове звання.

Також Арестович розповідав про свою поїздку до Москви і що він там дізнався.

Крім того, Politeka.net писала про заробітки Олексія Арестовича.