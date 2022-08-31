Цього четверга, 1 вересня, тисячі українських школярів зможуть повернутися за парти.

У поліції озвучили список речей, які має мати дитина у своєму рюкзаку на випадок евакуації.

Так, дитина повинна мати:

поживні батончики, снеки;

пляшка чистої води;

телефон (по можливості) + зарядний пристрій + павербанк;

індивідуальний набір необхідних ліків (запас на кілька днів);

комплект змінної білизни та одягу;

записка від батьків, у якій зазначено ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси);

улюблена іграшка чи річ.

У поліції також наголосили, що все інше (їжа, вода, засоби гігієни, ковдри, ліхтарики, універсальна аптечка тощо) має заздалегідь підготувати та забезпечити навчальний заклад.

Батькам радять поспілкуватися із представником закладу та уточнити наявність необхідних предметів.

«Важливо не перевантажувати рюкзак школяра та зберігати у школі те, що дозволяє адміністрація», - закликають поліцейські.

Також була розроблена інструкція для батьків та школярів щодо того, як підготуватися до навчання в умовах війни.

Нагадаємо, учні шкіл з офлайн-освітою не будуть зобов'язані фізично відвідувати заклад, якщо цього не захочуть їхні батьки з міркувань безпеки

Про це раніше заявив голова Міносвіти Сергій Шкарлет.

"Безпека - на першому місці і саме батьки вирішують - чи довіряють вони цьому укриттю, чи довіряють слогану про те, що "школа - це територія безпеки" саме в їхньому навчальному закладі", - заявив міністр.

Як зазначив Шкарлет, під час прямування до укриття за учнів повністю відповідають вчителі та керівник школи, як було й до війни під час освітнього процесу.

Додамо, що також повідомлялося, що має бути в укриттях навчальних закладів та чи будуть уроки під час повітряної тривоги.

У Мережі також опублікували поради батькам та вчителям до 1 вересня.

Також нагадаємо, що 1 вересня пройде урок «Повертаюся до навчання» за участю Тіни Кароль, Євгена Клопотенка, Тараса Тополі.

Крім того, повідомлялося, що шкільну програму кардинально оновили.