Переселенці з Криму та Севастополя мають право грошову допомогу від українського уряду нарівні з іншими внутрішньо переміщеними особами.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Так, на гарячі лінії Мінреінтеграції почали масово надходити звернення від внутрішніх переселенців з АР Крим та з Севастополя: людей цікавить, чи можуть вони розраховувати на грошову допомогу ВПО від держави. У міністерстві відповіли — можуть, адже вони відносяться до категорії ВПО, що прибули з тимчасово окупованих територій.

Також українцям нагадали, що на грошову допомогу від держави мають право люди, які перемістилися:

- з ТОТ України (зокрема, ТОТ АР Крим та м.Севастополь);

- з територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в оточенні (блокуванні).

Також виплати можуть отримати громадяни, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження через збройну агресію рф і які подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат.

У Мінреінтеграції додатково повідомили, що частина ВПО, які намагалися оформити допомогу через Дію до 30 квітня, так її й не отримали. Тепер вони можуть подати повторну заяву в зручний для себе спосіб: або особисто звернутись до органу соцзахисту, або надіслати заяву поштою.

Органи соцзахисту зобов’язані прийняти у людини цю повторну заяву та розглянути її – навіть, якщо людина зараз не може підтвердити подання першої заяви до 30 квітня.

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