Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
Так, на гарячі лінії Мінреінтеграції почали масово надходити звернення від внутрішніх переселенців з АР Крим та з Севастополя: людей цікавить, чи можуть вони розраховувати на грошову допомогу ВПО від держави. У міністерстві відповіли — можуть, адже вони відносяться до категорії ВПО, що прибули з тимчасово окупованих територій.
Також українцям нагадали, що на грошову допомогу від держави мають право люди, які перемістилися:
- з ТОТ України (зокрема, ТОТ АР Крим та м.Севастополь);
- з територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в оточенні (блокуванні).
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
"Холостячка" Огневич кокетливо похвалилася, з ким зараз проводить свої вечори: "Був вибір..."
Наступ ЗСУ, в Міноборони розповіли про успіхи: "Переходять під наш контроль…"
"Майстер Шеф" Клопотенко несподівано звернувся до Огнєвіч та Астаф'євої: "І щоб вся українська..."
Арестович обманював українців, розкрито сумну правду: "Посміхався в ефірі та говорив, що..."
Також виплати можуть отримати громадяни, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження через збройну агресію рф і які подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат.
У Мінреінтеграції додатково повідомили, що частина ВПО, які намагалися оформити допомогу через Дію до 30 квітня, так її й не отримали. Тепер вони можуть подати повторну заяву в зручний для себе спосіб: або особисто звернутись до органу соцзахисту, або надіслати заяву поштою.
Органи соцзахисту зобов’язані прийняти у людини цю повторну заяву та розглянути її – навіть, якщо людина зараз не може підтвердити подання першої заяви до 30 квітня.
Нагадаємо, українцям підвищать компенсації – хто має право і на які суми розраховувати.
Також повідомлялось, на що можуть впасти ціни вже у вересні.
Крім того, Politeka.net писала, що опалювальний сезон в Україні почнеться пізніше, а закінчиться раніше - скільки доведеться платити за холодні квартири.