Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Постанова стосується звільнених з російського полону оборонців та родин бранців кремля. Позбавлені свободи внаслідок агресії рф особи зможуть отримувати 100 тис. грн щорічно під час перебування у полоні та 100 тис. грн одноразово після звільнення. Крім того, у разі смерті такої особи передбачена одноразова грошова підтримка її сім’ї від держави 100 тис. грн.

Зокрема, Постановою затверджено:

• Положення про Комісію з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України; ця комісія працюватиме при Мінреінтеграції; вона також прийматиме рішення про компенсацію з держбюджету витрат на правову допомогу незаконно ув’язненим рф громадянам України.

• Порядок призначення та виплати допомоги таким особам та членам їхніх родин.

• Порядок ведення Реєстру таких осіб. Реєстр адмініструватиме Національне інформаційне бюро (НІБ) при Мінреінтеграції.

Крім того, в Мінреінтеграції повідомили, що пенсіонери Херсона почали отримувати перші виплати пенсій. Громадяни, які вирішать евакуюватися з деокупованого міста, щоб дочекатись його відновлення у більше безпечному місці, теж отримають фінансову підтримку від держави. Їм гарантовано виплатять готівку безпосередньо в пунктах прибуття. Це 2 тисячі гривень разової допомоги дорослим і 3 тисячі гривень дітям та особам з інвалідністю.

Нагадаємо, у міністерстві зробили важливе уточнення щодо грошової допомоги на новонароджену дитину.

Також повідомлялося, що українці можуть отримати від держави до 250 тисяч гривень – як це зробити.

Крім того, Politeka.net писала, чи вистачить державі грошей на субсидії наступного року.