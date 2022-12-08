Українцям змінили правила розрахунку сум у платіжках за електроенергію через проблеми з постачанням.

Про це, як пише Politeka.net, йдеться в постанові №1603 "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 20 квітня 2022 року №393" Нацкомісії з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Отже, згідно з документом, якщо вчасно не передати показники лічильника, нарахування за електроенергію будуть проводитися не за нормативами споживання, а з урахуванням знижувального коефіцієнта.

Цей коефіцієнт розраховується у відносних одиницях з точністю до чотирьох цифр після коми, як співвідношення величин обсягу відпуску електричної енергії індивідуальним побутовим споживачам (у розрахунку на одного споживача) у розрахунковому місяці за наявними в оператора системи фактичними (отриманими з лічильників) показами на перше число календарного місяця, наступного за розрахунковим, до величини обсягу відпуску електричної енергії індивідуальним побутовим споживачам (у розрахунку на одного споживача) в аналогічному розрахунковому місяці попереднього року у відповідному вузлі/районі/області електричних мереж оператора системи розподілу.

Тобто, він має враховувати період, коли в будинках українців не було електроенергії.

Чим довше не буде світла — тим вищий коефіцієнт, а, значит, сума у квитанціях за світло теж буде нижчою.

Але лише для тих українців, які не змогли вчасно передати показники лічильників.

«"У зв'язку з аварійними та стабілізаційними відключеннями об'єктивно виникають ситуації, коли технічно неможливо передати показники лічильників, при цьому обсяги середньодобового споживання очікувано зменшуються", — йдеться у постанові.

Інші українці платитимуть згідно з показниками лічильника.

Нагадаємо, в Укренерго попередили, де сьогодні не буде світла.

Також стало відомо, яка послуга стрімко набирає популярність в умовах постійних відключень електроенергії.

Крім того, повідомлялося, що вимикати електроенергію українцям хочуть за новим правилом.