Традиційно напередодні Нового року в Україні дорожчають продукти харчування, тож запаси деяких із них краще робити вже зараз.

З початку війни ціни на послуги та товари в Україні значно зросли. Це пов'язано і з тим, що багато підприємств було зруйновано ворогом або залишається у тимчасовій окупації. На утворення цін також впливає подорожчання логістики, енергоресурсів та нестача робочих рук.

Плюс до всього цього традиційно перед новорічними святами знову підростуть ціни на продукти. Експерти Інституту аграрної економіки попередили, які продукти подорожчають уже найближчими тижнями перед святами.

Так, насамперед українцям варто звернути увагу, що подорожчає м'ясо. Через скорочення поголів'я худоби ціни на цей популярний продукт можуть зрости до 7-10%. Хліб та хлібобулочні вироби до Нового року можуть подорожчати ще на 10% через подорожчання логістики та вартості виробництва. Найбільше подорожчає молочка – на 15%, це пов'язано із скороченням сировинної бази.

Також за прогнозами експертів на 15% можуть подорожчати овочі та фрукти. Це пов'язують із тим, що через подорожчання енергоресурсів фермери цього року заклали менше овочів на зберігання. Крім того, незважаючи на прогнози щодо стабілізації цін, до кінця року слід очікувати зростання ціни яєць до 10%.

Так перед новорічними святами експерти рекомендують зробити запаси продуктів, особливо тих, які можна довше зберігати вдома. Це рибні та м'ясні консерви, спеції, соуси, олія, овочі.

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