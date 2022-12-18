На офіційній сторіці Патрона в Instagram повідомили сумну звістку.

"Сьогодні ( 17 грудня - ред.) я пізнав жахливу лють, сум і біль одночасно. Сьогодні зранку з одним з моїх найближчих друзів та колег Олександром Борисенко (Кракеном) трапився нещасний випадок під час розмінування. Він обстежував дорогу на Харківщині та натрапив на вибухонебезпечний предмет", — заявили в ДСНС від імені знаменитого пса.

Кракен живий, але він травмований та наразі перебуває в лікарні у важкому стані.

"Я хочу, щоб ви поглянули на Кракена на фото. Хочу, щоб ви знали про нього. Він сучасний Котигорошко. Він сам піднімає вибухонебезпечні предмети вагою 100 кг, і тащить на собі. На всі найскладніші ділянки ми завжди викликаємо Кракена. Він один з легкістю замінює кількох саперів. А ще він неймовірний веселун😀 Ні хвилини не минає без його жартиків. Медики, які його сьогодні шпиталізували, кажуть, що він жартував навіть поранений у Швидкій", — пише сммник Патрона.

"Кракен, надіюсь, тобі хтось читає мої пости. Я хочу чути твої жартики завжди! І ось це як ти кидаєш палицю, але ні. Типу так, але знову ні. Я знаю, що ти не кинеш, але як біжу — то краєчком ока бачу, як ти аж заходишся від сміху. Люблю твій сміх. І зроблю все, щоб ти якомога швидше зміг не кинути мені ту палицю. Ти дорогий моєму серцю, і кожній подушечці на кожній лапі❤️Хочу попросити вас про допомогу для мого друга Кракена і для всіх саперів", — сказано в повідомленні.

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