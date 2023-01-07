На офіційній сторіці Патрона в Instagram повідомили трагічну звістку.

"Я хотів вам тут заколядувати, але в нас сталась біда", — заявили в ДСНС від імені знаменитого пса.

Напередодні російські загарбники кілька днів поспіль цинічно обстрілювали частини ДСНС в Херсоні. 5 січня обійшлось без жертв, а ось 6 січня, на жаль, є поранені та один загиблий рятувальник.

"Якщо ваша ласка — віддайте шану всім загиблим воїнам і рятувальникам. Вони, на жаль, вже не зможуть скуштувати кутю. Вони зробили все, щоб ми сьогодні могли. Ось таке «перемир‘я» на 6 і 7 січня. Ворогу не можна довіряти, і ми це знаємо вже майже 9 років. Будьте обережні. Не нехтуйте тривогою!", — наголосив сммник Патрона.

Українці в коментарях висловлюють співчуття:

"Хай Господь береже всіх нас і нашу Україну. Ну а нашим воїнам, нашим янголам-охоронцям, вічна шана і наша молитва. Бережи себе Патрончику, ти наше сонечко❤️";

"Україна платить неосяжну, невимовну ціну за свободу. Бережи Боже наших рятувальників і захисників. І слава всім тим, хто віддав своє життя за нас!";

"Співчуття родинам загиблих😥Патрончик , бережи себе та Михайла, та всі наші ДСНСники Герої бережіть себе!".

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