Вибух прогримів у селі Колонщина, що на Київщині, пише Politeka.net з посиланням на поліцію Київської області.
Після вибуху в будинку почалася сильна пожежа. Коли вогонь вдалося приборкати, було виявлено тіло 46-річного господаря будинку.
«Правоохоронці попередньо з'ясували, що стався вибух газового балона. Остаточна причина пожежі стане відома після проведення відповідної експертизи», - розповіли в поліції.
За фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини, слідчі розпочали досудове розслідування.
Правоохоронці закликають людей суворо дотримуватися правил пожежної безпеки!
Нагадаємо, що в Україні поновилися стабілізаційні відключення електроенергії. Обмеження діють у всіх регіонах країни.
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