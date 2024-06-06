В Україні з 1 червня будуть застосовувати графіки відключення світла з 18:00 до 23:00, але ситуація може змінитись через наслідки атаки ворога.

В Україні під час нічної атаки ворожа армія обстріляла енергооб'єкти у п'яти областях.

Відомо, що є пошкодження двох теплостанцій.

Таким чином, графіки відключення світла можуть змінитись після обстрілу.

У Міністерстві енергетики повідомили, що вночі окупанти атакували енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

Таким чином, це шостий масований ракетно-дроновий удар по енергетичних об'єктах з 22 березня.

Наслідки ворожої атаки уточнюються та енергетики працюють над їхньою ліквідацією.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Також напередодні в Укренерго зробили прогноз про відключення світла.

Повідомляється, що готуватися треба до найгіршого сценарію.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький додав , що зима може бути непростою.

З урахуванням існуючих планів відновлення генерації, ймовірно, повністю виключити ймовірність планових відключень не вдасться.

Крім того, росіяни, ймовірно, продовжуватимуть руйнувати енергосистему України ракетними атаками, що створить додатковий дефіцит та збалансувати систему буде складніше.

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Нагадаємо, з скільки можуть продовжуватися обмеження світла, в "Укренерго" попередили.

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