Злийте трохи гарячої води

Злийте стільки гарячої води, скільки зможете, не рухаючи сорочку. Працюйте швидко, щоб видалити плями від дезодоранту в більш розсдабленому вигляді. Якщо вам все-таки потрібно обробити сорочку, використовуйте кухонні щипці або одягніть рукавички.