Видалити плями від дезодоранту на одязі може бути доволі складно, але цілком можливо. Ви можете скористатися для цього деякими простими порадами.
Змішайте розчин перекису/питної соди
Щоб видалити плями від дезодоранту, додайте ½ склянки перекису водню, ½ склянки харчової соди та ½ склянки водопровідної води в мірну чашку та перемішайте, щоб розчинити.
Доведіть воду до кипіння
Наповніть чайник повністю — це нормально, щоб використовувати багато води.
Покладіть сорочку в пластикову каструлю
Розмістіть сорочку так, щоб внутрішня частина пахв була розташована зверху. Таким чином ви зможете дістатися до кожної плями, не рухаючи сорочку.
Кожну пляму під пахвами полийте окропом
Це «розтопить» будь-які нарости. Наливайте воду повільно; чайник допомагає контролювати швидкість наливання.
Будьте обережні при роботі з киплячою водою.
Злийте трохи гарячої води
Злийте стільки гарячої води, скільки зможете, не рухаючи сорочку. Працюйте швидко, щоб видалити плями від дезодоранту в більш розсдабленому вигляді. Якщо вам все-таки потрібно обробити сорочку, використовуйте кухонні щипці або одягніть рукавички.
Нанесіть суміш перекису/питної соди
Нанесіть суміш безпосередньо на плями. Залиште розчин на плями протягом 5 хвилин.
Прати сорочку в машині
Використовуйте гарячу воду, хороший миючий засіб і відповідний відбілювач відповідно до вмісту волокна сорочки:
- Для білих бавовняних або поліестерових сорочок додайте 1/3 склянки миючого засобу
- Для білих речей зі спандексом додайте відповідний відбілювач
Висушіть сорочку на повітрі
Дійсно кіркові плями, швидше за все, потребуватимуть кількох обробок, щоб видалити плями від дезодоранту. Допоможе захистити сорочку від гарячої сушарки.
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