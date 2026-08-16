Графіки відключення світла у Вінницькій області на тиждень з 17 по 23 серпня триватимуть через планові роботи.

Українцям розкрили, якими вводять графіки відключення світла у Вінницькій області на тиждень з 17 по 23 серпня, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на тиждень з 17 по 23 серпня передбачають тимчасові знеструмлення за численними адресами. Обмеження пов’язані з проведенням планових ремонтних і профілактичних робіт в електромережах.

За інформацією АТ «Вінницяобленерго», 17 серпня додаткові обмеження заплановані у селі Іллінці. Електроенергію за визначеними адресами відключатимуть з 09:00 до 17:00. До переліку потрапили вулиці:

Велика Голицька — 1, 20, 28, 32, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139

Максима Ямкового — 1, 1А, 2, 2А, 5, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 36, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Незалежності — 73, 73Б, 75

Світла — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 21А

18.08.2026 року, з 09:00 до 17:00 планові роботи проводитимуть у селі Василівка. Обмеження електропостачання стосуватимуться будинків за такими адресами:

Володі Мазура — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 16Б, 17, 18, 19, 21, 21А, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36

Гагаріна — 2, 6, 10, 12, 13, 15, 19, 21, 25, 26, 27, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43

Партизанська — 1, 1А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 30А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Першотравнева — 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 62, 64, 65, 68, 69

Прибережна — 3, 6, 8, 9, 11, 13, 18, 19, 25, 26, 27, 28

Центральна — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 50, 51

Яворської — 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 20, 22, 27, 29

21.08.2026 року, планові роботи заплановані у населеному пункті Дашів. Електропостачання за окремими адресами припинять з 09:00 до 16:00. Під обмеження потраплять адреси:

Б. Хмельницького — 1, 2, 3, 5, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 49А, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84А, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 127

І. Франка — 1, 2, 3, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18А, 19

Козацька — 1, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 46А, 47

Лівобережна — 71

Набережна — 8А, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 55А, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 67, 69, 71, 75

Прибережна — 35

Садибівська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61

Центральна — 12, 51

Шкільна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20

Банківський — 1, 2, 4, 6, 8

Громадянський — 1, 2, 3, 4, 5, 7

Короткий — 2

Кривий — 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 21

Липовий — 1, 2, 3

Мирний — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15А, 20, 22, 44

Світанковий — 1, 3, 4, 5, 8, 10.

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