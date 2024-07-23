Російські загарбники знову атакували енергетичну інфтраструктуру – в «Укренерго» повідомили про наслідки цинічної атаки.

Окупанти здійснили чергову атаку на енергооб’єкт, пише Politeka.net.

Під нову атаку російських військ потрапив енергооб’єкт у північному регіоні країни.

Внаслідок атаки Знеструмлювались побутові та промислові споживачі в окремих районах Сумської та Чернігівської областей.

Без енергопостачання залишаютсья близкьо 25 тисяч побутових споживачів у Сумській області.

«Тривають аварійно-відновлювальні роботи», - повідомили в «Укренерго».

Підкреслимо, що згідно з новою заявою «Укренерго», сьогодні, 23 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби.

При цьому до 14:00 скасовується одна черга відключень у Львівській, Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях.

«З 14:00 до 24:00 будуть діяти три черги відключень», - попереджають енергетики.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в ніч на 23 липня ворог наніс авіаційний удар по об'єктам критичної інфраструктури Шосткинської громади Сумської області.

Проводиться ліквідація наслідків ворожої атаки та аварійно-відновлювальні роботи.

«Попередньо, загиблих немає», - повідомляли в Сумській ОВА.

Останні новини України:

Тут світло не відключатимуть: у "ДТЕК" і "Укренерго" зробили нові заяви.

Скасовано графіки відключень світла: в одній області тепер постійно буде електроенергія.

Оплата праці у найближчі 12 місяців зміняться.