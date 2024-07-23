Окупанти здійснили чергову атаку на енергооб’єкт, пише Politeka.net.
Під нову атаку російських військ потрапив енергооб’єкт у північному регіоні країни.
Внаслідок атаки Знеструмлювались побутові та промислові споживачі в окремих районах Сумської та Чернігівської областей.
Без енергопостачання залишаютсья близкьо 25 тисяч побутових споживачів у Сумській області.
«Тривають аварійно-відновлювальні роботи», - повідомили в «Укренерго».
Підкреслимо, що згідно з новою заявою «Укренерго», сьогодні, 23 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби.
При цьому до 14:00 скасовується одна черга відключень у Львівській, Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях.
«З 14:00 до 24:00 будуть діяти три черги відключень», - попереджають енергетики.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в ніч на 23 липня ворог наніс авіаційний удар по об'єктам критичної інфраструктури Шосткинської громади Сумської області.
Проводиться ліквідація наслідків ворожої атаки та аварійно-відновлювальні роботи.
«Попередньо, загиблих немає», - повідомляли в Сумській ОВА.
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