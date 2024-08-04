Росіяни продовжують обстрілювати критичну інфраструктуру України і загроза великого блекауту залишається, однак для світу він стане не першим.

Найчастіше причинами блекаутів в історії людства були стихійні лиха, зношеність обладнання та ліній електропередач і, звісно, війна.

В листопаді 1965-го року стався один із найбільших блекаутів в історії США. Він почався у Канаді і його причиною стала неправильно налаштована лінія електропередач на гідроелектростанції в Онтаріо.

В годину пік 9 листопада без електрики залишилися штати Нью-Йорк, Коннектикут, Род-Айленд, Массачусетс, Вермонт, Нью-Гемпшир і Нью-Джерсі та сама провінція Онтаріо.

Ще один з наймасштабніших блекаутів стався в Нью-Йорку, в 1977-му році. Під час грози одразу чотири блискавки пошкодили підстанцію в окрузі Вестчестер, а також лінії електропередачі. Місто залишилось без електрики на добу. Спалахнули заворушення і пограбування. Мародери виносили товар зі складів, магазинів і житлових будинків, потім підпалювали приміщення.

Що таке блекаут пам’ятають і в Бразилії. Там майже 100 мільйонів людей залишилися без електрики в березні 1999-го року.

Аварія сталася через удар блискавки в підстанцію, що призвело до відключення першої на той момент у світі за потужністю гідроелектростанції на річці Парана.

Як і в Нью-Йорку почалися масштабні мародерства.

Один з наймасштабніших блекаутів в історії стався в Індії і торкнувся понад 600 мільйонів людей. Через низку аварій в енергопостачанні в липні 2012-го року 22 з 28 регіонів Індії виявилися повністю або частково знеструмленими.

Через блекаут сотні шатхтарів опинилися у пастці під землею – ліфти не працювали, посеред маршрутів зупинялися потяги.

Ще один великий блекаут стався в серпні 2019-го в Індонезії. Аварія зачепила 120 мільйонів людей, тимчасово припинили працювати телефонний зв’язок, інтернет, світлофори.

А от місто Сараєво під час війни на Балканах у 1990-х майже чотири роки залишалося і без світла, і без газу.

Як згадіють ті, хто пережив ті страшні роки, найперше, що сталося після зникнення електрики – розморозилися холодильники.

«Ми почали якось адаптовувати наші життя. У кожного вдома була певна кількість свічок. Потім ми почали виготовляти олійні лампи», - розповідала боснійська журналістка Аїда Черкез.

У перший рік люди вирізали дерева в міському парку і на подвір'ях – так опалювали оселі. Їжу готували, спалюючи книжки і меблі. Під час третьої зими люди, аби зігрітися, робили вогнища з паркету.

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