Російські загарбники намагаються ховати свої великі маленькі і великі кораблі та носії ракет типу «Калібр», але це далеко не завжди їм вдається.

З того дня, як у Чорному морі було знищено крейсер «Москва» окупанти втратили ще чимало суден – виведено з ладу або знищено вже третина кораблів ворожого флоту.

Постійні атаки змусили ворог знизити свою активність на півострові та перемістити частину флоту з Криму до Новоросійська. Ворожі кораблі тепер намагаються не виходити на відкриті простори Чорного та Азовського морів, побоюючись нових ударів.

Найбільш критичними втратами для російського флоту є великі десантні кораблі. Саме вони забезпечують доставку військ, техніки та матеріально-технічних засобів на берег.

За підрахунками аналітиків, станом на 15 лютого 2024 року загальна кількість знищених російських кораблів складала 13 одиниць.

Однак ця цифра продовжує зростати і, згідно із заявами, «полювння» на ворожі кораблі продовжиться.

«Полювання не має зупинятися», - наголошував Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Серед цілей розвідників не тільки великі кораблі, а й менші – накшталт Сатурну» і «Тунця», які були уражені нещодавно у Криму.

У ГУР також розкривали деталі полювання на флот РФ. Так, операції супроводжуються тим, що спершу треба прорвати лінію оборони, морські фортифікації та пройти через захист, який будує ворог.

«Ми бачили під час попередньої операції, коли Магура нищила "Тунця", 32 бойових вильоти, застосування артилерії проти наших морських дронів. Однак нічого не допомагає. Грамотне планування, удосконалення технічних конструкцій – і бачимо результат», - розповідав Юсов.

Одним з найбільш вдалих місяців «полювання» на російські кораблі став серпень минулого року – тоді вдалося уразити шість плавзасобів та потопити один.

Також відомо, що українські захисники вдосконалюють свої навички у знищенні Чорноморського флоту РФ. Так, дрони СБУ уразили 4 російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню.

Знищуються не тільки кораблі, а й підводні човни. Один з них у Севастополі, де було уражено підводний човен «Ростов-на-Дону». Він є одним з чотирьох підводних човнів класу "Kilo", здатних застосовувати ракети "Калібр" і був введений в експлуатацію 26 грудня 2014 року. Вартість підводного човна оцінюється у 300 мільйонів доларів.

За словами експертів, командири РФ вже бояться виходити на бойові чергування

«Це підриває не тільки "підводний" флот, але в цілому Чорноморський флот РФ, який сьогодні не має реальних можливостей домінувати в Чорному та Азовському морях. Ми його переслідуємо системно. Командири РФ бояться виходити на бойові чергування, оскільки в будь-який момент чекають прильотів, знищення чи пошкодження корабля", - зазначав генерал генерал армії України Микола Маломуж.

Інфографіка проєкту Molfar.

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