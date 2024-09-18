Астрологи відповіли, які знаки Зодіаку не підходять один одному і чому ви просто не можете ужитися з іншою людиною, навіть якщо ця людина вам зовсім не знайома.

Які знаки Зодіаку не підходять один одному і чому?

Овен: Рак, Козеріг, Ваги

Ви, мабуть, не досягнете успіху, якщо спробуєте створити справжній любовний зв'язок з Раком або Козерогом. Їх енергія просто не поєднується з вашим вогненним ставленням, і вони зрештою розчарують вас, якщо ви занадто довірятимете їм. Поки ви там, ви, можливо, захочете уникати занадто великих зусиль з Терезами, враховуючи, що вони є вашою повною протилежністю з астрологічної точки зору.

Телець: Лев, Водолій, Скорпіон

Може здатися, що ви знаєте, що робите, коли справа стосується романтичних відносин із іншими. Але якщо ви хочете позбавити себе душевного болю і головного болю, то уникайте тих, хто народився під знаками Лева і Водолія. І хоча ви можете отримати щось гаряче зі Скорпіоном, знайте, що гаряче ніколи не означатиме сумісність.

Які знаки Зодіаку абсолютно не підходять один одному – Близнюки: Діва, Риби, Стрілець.

Вам і так досить складно прийняти рішення, так що давайте полегшимо вам завдання: ви несумісні з Дівою або Рибами. Просто так воно й є. І хоча ви думаєте, що зможете налагодити стосунки зі Стрільцем, пам'ятайте, що рідко щось залишається працездатним, коли ви намагаєтесь налагодити стосунки між двома вашими знаками.

Рак: Овен, Терези, Козеріг

Ви, ймовірно, часто закохуєтесь, чи не так? Причина, через яку це не триває довго, полягає в тому, що ви, швидше за все, закохуєтесь у тих, хто народився під знаком Овна чи Терезів. Навряд це станеться, якщо це так. А якщо вас тягне до Козерога, ви виявите себе розчарованим і готовим втекти.

Лев: Телець, Скорпіон, Водолій

Якщо вам подобаються бійки та гнів, то неодмінно спілкуйтеся з тими, хто народився під знаком Тельця та Скорпіона. Це несумісні знаки зодіаку, що створюють рецепт катастрофи у стосунках. Ви також можете виявитися занадто сильною особистістю для Водолія, який у довгостроковій перспективі може просто здатися занадто делікатним для вашого смаку.

Діва: Близнюки, Стрілець, Риби.

Ваші найкращі друзі, за іронією долі, можуть виявитися тими, з ким ви найменше сумісні в романтичному плані, і ці люди — Близнюки та Стрілець. Вас приваблює їхня чарівність, але ви таємно засуджуєте їх. І знаєте, що? Вони засуджують вас у відповідь. Але якщо ви дійсно хочете уникнути кошмарної дружби чи роману, тримайтеся подалі від Риб.

Відповідаючи на запитання, які знаки Зодіаку не підходять один одному, потрібно пам'ятати про Терези, у яких "алергія" на Рака, Козерога, Овна.

Як дещо відкрита і товариська істота, ви повністю відштовхуватиметеся від жорстких і структурованих шляхів як Раку, так і Козерога. Ви цінуєте рівновагу, і будь-хто, хто має надто багато вогню, може вас відштовхнути, тому вам краще уникати спілкування з Овном.

Скорпіон: Лев, Водолій, Телець

Ваша репутація випереджає вас, і ви відомі як лютий, саме тому ви просто не можете терпіти Лева та Водолія. Вони діють на нерви, це просто так. Ви можете спробувати розсудитися з Тельцем, тому що ви захоплюватиметеся його силою, але врешті-решт Телець просто несумісний з вами, як би ви не намагалися.

Стрілець: Діва, Риби, Близнюки.

Ви, ймовірно, вважаєте, що ви маєте рацію в кожному своєму виборі, що змусить вас божеволіти, коли ви перебуваєте в присутності прискіпливої ​​Діви або «витають у хмарах» Риб. Вони перевірять ваше терпіння, і врешті-решт ви втечете від обох. Хоча ви можете ладнати з Близнюками, це те саме - їхня нерішучість змусить вас бігти з усіх ніг.

Козеріг: Овен, Терези, Рак

Скажімо так, козел - ти не виносиш барана. Це означає, що Овен діставатиме тебе доти, доки ти не зможеш більше діставати. Те саме стосується тебе і твоєї несумісності з Терезами. Ви ніколи ні в чому не погодитеся. Ти можеш спробувати з Раком, і ти можеш потрапити «кудись», але ти точно не втримаєшся там.

Водолій: Телець, Скорпіон, Лев

Тепер все зводиться до битви бажань, і якщо ви коли-небудь захочете досягти свого, то біжіть з жахом від тих, хто народився під знаком Тельця чи Скорпіона. Справа не в тому, що вони сильніші за вас — ні. Справа в тому, що вони набагато впертіші за вас, і це буде діяти вам на нерви. І поки ви знаходитесь на шляху уникнення, Лев саме там, у списку «НІ».

Риби: Близнюки, Стрілець, Діва

Якщо є два знаки, які ви просто не зможете зрозуміти, то це Близнюки і Стрілець, так що вам краще зупинитися, навіть не почавши. А щодо сумісності, Діва — це просто не той знак, з яким вам варто мати справу, оскільки їхня практичність повністю суперечитиме вашій потребі у фантазії та надії.

Джерело: yourtango .

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