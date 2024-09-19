Харків під російським прапором залишиться тільки в її думках, а в реальності фігурантці максимально загрожує до восьми років увʼязнення з конфіскацією майна.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури 36-річній жінці висунуто підозру у виправдовуванні збройної агресії рф проти України.

Про це повідомила прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що безробітна мешканка міста Люботин, маючи багато вільного часу, активно поширювала прокремлівські наративи в інтернеті. Вона систематично залишала коментарі в одній з проросійських груп у месенджері «Telegram».

Зокрема, жінка закликала до ракетних ударів по будівлях державних органів в Україні, а також заявляла, що "Харків рано чи пізно буде під рф". Більшість її коментарів були спрямовані проти українських захисників, де вона систематично принижувала Сили оборони та бажала їм смерті.

Крім того, вона звинуватила харківську владу у поширенні інформації про замінування одного з місцевих кладовищ, вважаючи це фейком. Жінка використала цинічні слова, описуючи могили українських бійців.

Правоохоронці викрили жінку. Харків під російським прапором залишиться тільки в її уяві, адже їй загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Своє провини вона не відчуває і під час обшуків поводилась вкрай зухвало.

Досудове розслідування проводить слідче відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, а оперативний супровід забезпечує Управління СБУ в Харківській області.

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