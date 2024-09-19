Наталка Діденко повідомила, що до кінця тижня в Карпатах вночі можливі заморозки до 0°C, а на решті України буде тепло і сухо.

До кінця тижня в Карпатах вночі температура може опускатися до нуля градусів, тоді як в інших регіонах України очікується тепла та суха погода.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Синоптикиня зазначила: "До кінця тижня в Україні буде ясна і тепла погода без опадів та заморозків. Лише в високогір'ї Карпат вночі температура може опускатися до нуля і трохи нижче."

Щодо погоди 19 вересня: У четвер, 19 вересня, на сході, в центрі та на півдні України можливі сильні вітри. На півночі та заході вітри будуть помірними.

На півдні Одеської області можливі дощі, в інших регіонах погода залишиться сухою.

Температура впродовж дня коливатиметься в межах +20...+26 °C, а на Закарпатті та навколо Карпат – +18...+22 °C.

Погода в Києві: У столиці України завтра буде сухо і сонячно, температура підніметься до +24 °C.

16 вересня в Києві було зафіксовано новий температурний рекорд – мінімальна температура виявилась найвищою для цього дня.

Раніше Politeka також писала про те, що у вересні в Україні не буде різкого похолодання, температура знижуватиметься поступово, а наприкінці місяця можливі перші заморозки.

Наталка Діденко, українська синоптикиня, зазначила, що повені, спричинені штормом "Борис" у Центральній Європі, не загрожують Україні.