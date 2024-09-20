Основний тариф на електроенергію складає 4,32 грн, але частина українців може платити значно менше.

В Україні діють кілька тарифів на електроенергію - багатозонні тарифи, а також тариф на струм для тих, хто має електричне опалення - найнижчий тариф – 1,72 гривень.

Про це йдеться в постанові КМУ №632.

Після підвищення тарифів на електроенергію в червні було введено пільговий тариф для користувачів електричного опалення. З 1 жовтня вони зможуть сплачувати 2,64 грн за кожну кВт*год.

Основний тариф на електроенергію складає 4,32 грн, але для тих, хто має електричне опалення з затвердженим проєктом (а не просто використовує обігрівач), діє знижений тариф на перші 2 тисячі кВт*год на місяць. Цей пільговий тариф доступний лише в опалювальний період — з 1 жовтня до 30 квітня.

При встановленні двозонного лічильника використовуються два тарифи: денний та нічний. Денний тариф, який діє з 7:00 до 23:00, залишається на рівні 4,32 грн за кВтгод, як і основний. Вночі, з 23:00 до 7:00, споживачі можуть скористатися нічним тарифом, який вдвічі нижчий. Завдяки коефіцієнту 0,5, вартість електроенергії в цей час становить лише 2,16 грн за кВтгод.

При використанні трьохзонного лічильника діють три різні тарифи, що залежать від часу споживання електроенергії. У пікові години споживачі платять більше.

Нічний тариф (з 23:00 до 07:00) становить 1,728 грн за кВт*год.

Напівпіковий тариф (з 7:00 до 8:00, 11:00 до 20:00 та 22:00 до 23:00) — 4,34 грн за кВт*год.

Піковий тариф (з 8:00 до 11:00 та 20:00 до 22:00) — 6,48 грн за кВт*год.

Останні новини України:

Українці можуть платити лише 25% за комуналку.

Вартість водопостачання для деяких абонентів зросла.

Українці можуть отримати неправильні рахунки.