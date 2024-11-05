Українцям розповіли, чи призвуть до ЗСУ з поганим зором та назвали діагнози, з якими не беруть до армії під час мобілізації в Україні.

Мобілізація в Україні продовжується, проте законодавством нашої держави визначено категорії громадян, що не підлягають призову до війська.

Зокрема йдеться про чоловіків з поганим зором та із серйозними захворюваннями очей.

Так, стаття 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначає перелік захворювань, з якими не мобілізують.

Чоловіки у яких є проблеми зору можуть служити в частинах забезпечення, навчальних закладах або медичних підрозділах тощо.

Проте непридатними до служби під час мобілізації в Україні з виключенням із військового обліку визнаються громадяни з вираженими анатомічними вадами повік, орбіти, кон’юнктиви зі сильними порушеннями зорових або рухових функцій на очах.

Також відстрочку отримають особи з дуже вираженими хворобами частин ока та його придаткового апарату, зокрема із зниженням зорових функцій, які прогресують.

Відшарування, розрив сітківки, глаукома у важкій стадії на очах, стійкий параліч, а також короткозорість або далекозорість будь-якого ока теж є основою для відстрочку від мобілізації в Україні.

Сліпота та відсутність одного чи обох очних яблук та 100% гарантією того, до до війська чоловіка не візьмуть.

Останні новини України:

Нагадаємо, трапився новий скандал довкола турнікетів, медики обурені новою закупівлею госпіталя Нацгвардії.

Як повідомляла Politeka, заарештовано колишнього топслужбовця СБУ.

Також писала Politeka, проведено обшуки в рамках розслідування можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами.