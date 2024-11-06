Українцям назвали декілька поважних причин, коли можна не йти до ТЦК за повісткою під час загальної мобілізації.

Під час мобілізації в Україні отримання повістки від представників Територіального центру комплуктування зобов’язує військовозобов'язаного громадянина з'явитися в установлений термін до військкомату, проте є випадки коли можна не йти.

Проте, є обставини, коли можна не йти до ТЦК чи військкомату вчасно.

Юристи розповіли, як повідомити ТЦК про неявку, посилаючись на чинне законодавства.

Так, особа повинна терміново повідомити ТЦК про неможливість з'явитися у визначений в повістці термін.

Для цього потрібно скласти письмове звернення у вільній формі, вказавши ім’я, прізвище, реквізити повістки та причини неявки.

До цієї заяви варто додати документальне підтвердження обставин, які стали причиною неявки до ТЦК.

Звернення можна передати особисто, на електронну пошту або рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Також відомо, що існує декілька приин, що дозволяють не йти до ТЦК за повісткою у строк, який вказаний у повістці, серед них - стихійні лиха, раптова хвороба, військові дії на відповідній території та їхні наслідки.

Серед причин неявки вчасно до ТЦК є смерть близького родича та інші обставини, що завадили.

Обставини повинні бути підтверджені документально, наприклад, довідками чи актами, завіреними уповноваженими державними органами, установами або організаціями державної чи комунальної форми власності.

У випадку, якщо особа не може сама повідомити ТЦК, це можуть зробити інші люди, наприклад, лікар, який надав допомогу, родина або знайомі або адвокат військовозобов'язаного.

Джерело: focus.

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