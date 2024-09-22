Соціальна пенсія призначається лише за особистим зверненням до місцевого відділу соціального захисту з відповідною заявою та документами.

Українці, які не змогли накопичити необхідну кількість стажу, мають право на спеціальну допомогу, відому як "соціальна пенсія".

Про це інформують на Урядовому порталі.

Як розраховується розмір пенсії

Розмір соціальної пенсії визначається індивідуально. Він становить різницю між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб і середнім місячним доходом на одну особу в сім'ї за останні шість місяців, згідно з інформацією Кабінету Міністрів.

Нагадаємо, що з 1 січня прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2 361 гривню.

Максимальна сума соціальної пенсії не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що дорівнює 3 028 гривням.

Соціальна пенсія призначається лише за особистим зверненням. Громадянин повинен звернутися до місцевого відділу соціального захисту з відповідною заявою та документами.

Який мінімум стажу у 2024 році

Мінімальний стаж для виходу на пенсію залежить від віку:

Для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати не менше 31 року стажу;

У 63 роки – 21 рік стажу;

У 65 років – 15 років стажу.

Зверніть увагу: мінімальні вимоги для виходу на пенсію у 60 і 63 роки зростатимуть до 2028 року.

Раніше Politeka також писала про те, що пенсійні виплати українців можуть бути тимчасово припинені або повністю скасовані для деяких українських пенсіонерів вже восени, але є можливість уникнути цього.

Останні новини України:

Нагадаємо, затримано заступника Міністра енергетики України.

Як повідомляла Politeka, в Україні виявили новий скандал на закупівлях для військових.

Також Politeka писала, що СБУ встановили нового агента рф.