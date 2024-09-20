В Україні домогосподарства, постраждалі від війни, можуть отримати до 36 тис. гривень фінансової допомоги від міжнародних донорів для відновлення господарської діяльності в восьми регіонах.
Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Мета програми — підтримка вразливих домогосподарств, які постраждали внаслідок російської агресії. Особливу увагу приділено релокованим підприємствам і тим, хто повернувся на своє попереднє місце проживання.
Проект реалізується Представництвом Естонської ради у справах біженців і фінансується Генеральним директоратом цивільного захисту та гуманітарної допомоги Європи (DG ECHO), Бюро гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (BHA/USAID) та Міністерством закордонних справ Естонії.
Обрані домогосподарства отримають гранти в розмірі від 26 до 36 тис. грн для закупівлі товарів та послуг, які допоможуть у масштабуванні виробництва та отриманні доходу.
Допомога надається для відновлення бізнесу в таких сферах:
- тваринництво
- рослинництво
- бджолярство
- городництво
- приготування харчових продуктів
- надання послуг
- пошив/ремонт одягу
- ремесла
Заявки на участь у програмі можна подавати в кількох громадах, зокрема:
- Дніпропетровська область
- Донецька область
- Запорізька область
- Кіровоградська область
- Миколаївська область
- Полтавська область
- Харківська область
- Черкаська область
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