В Україні домогосподарства, постраждалі від війни, можуть отримати до 36 тис. гривень фінансової допомоги від міжнародних донорів для відновлення господарської діяльності в восьми регіонах.

Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Мета програми — підтримка вразливих домогосподарств, які постраждали внаслідок російської агресії. Особливу увагу приділено релокованим підприємствам і тим, хто повернувся на своє попереднє місце проживання.

Проект реалізується Представництвом Естонської ради у справах біженців і фінансується Генеральним директоратом цивільного захисту та гуманітарної допомоги Європи (DG ECHO), Бюро гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (BHA/USAID) та Міністерством закордонних справ Естонії.

Обрані домогосподарства отримають гранти в розмірі від 26 до 36 тис. грн для закупівлі товарів та послуг, які допоможуть у масштабуванні виробництва та отриманні доходу.

Допомога надається для відновлення бізнесу в таких сферах:

тваринництво

рослинництво

бджолярство

городництво

приготування харчових продуктів

надання послуг

пошив/ремонт одягу

ремесла

Заявки на участь у програмі можна подавати в кількох громадах, зокрема:

Дніпропетровська область

Донецька область

Запорізька область

Кіровоградська область

Миколаївська область

Полтавська область

Харківська область

Черкаська область

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