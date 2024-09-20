В Україні домогосподарства, постраждалі від війни, можуть отримати до 36 тис. гривень фінансової допомоги від міжнародних донорів для відновлення господарської діяльності в восьми регіонах.

Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Мета програми — підтримка вразливих домогосподарств, які постраждали внаслідок російської агресії. Особливу увагу приділено релокованим підприємствам і тим, хто повернувся на своє попереднє місце проживання.

Проект реалізується Представництвом Естонської ради у справах біженців і фінансується Генеральним директоратом цивільного захисту та гуманітарної допомоги Європи (DG ECHO), Бюро гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (BHA/USAID) та Міністерством закордонних справ Естонії.

гроші

Обрані домогосподарства отримають гранти в розмірі від 26 до 36 тис. грн для закупівлі товарів та послуг, які допоможуть у масштабуванні виробництва та отриманні доходу.

Допомога надається для відновлення бізнесу в таких сферах:

  • тваринництво
  • рослинництво
  • бджолярство
  • городництво
  • приготування харчових продуктів
  • надання послуг
  • пошив/ремонт одягу
  • ремесла

гроші

Заявки на участь у програмі можна подавати в кількох громадах, зокрема:

  • Дніпропетровська область
  • Донецька область
  • Запорізька область
  • Кіровоградська область
  • Миколаївська область
  • Полтавська область
  • Харківська область
  • Черкаська область

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