Астрологія може дати нам уявлення про поведінкові моделі, які впливають на наші відносини, у тому числі, які знаки Зодіаку розлучаються частіше за інших.

Отже, які знаки Зодіаку розлучаються найчастіше:

  1. Близнюки (21 травня – 20 червня)

Близнюки відомі своєю двоїстістю та постійною потребою у змінах та інтелектуальній стимуляції. Їм часто швидко стає нудно, і їм потрібен партнер, який зможе витримати їхній швидкий темп. Якщо відносини стають монотонними, Близнюки швидко починають шукати нові можливості.

2. Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Стрільці — вільнодумні люди, які цінують свою незалежність та пригоди. Вони мають високі очікування у відносинах, і вони часто ідеалізують своїх партнерів. Коли вони розуміють, що їхній партнер не відповідає їхньому ідеалізованому образу, вони швидко вирішують припинити відносини. Страх зобов'язань та потреба у постійних інноваціях – основні причини частих розлучень серед Стрільців.

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3. Риби (19 лютого – 20 березня)

Риби емоційно дуже чутливі і часто впадають у крайнощі, коли справа стосується кохання та стосунків. Хоча вони твердо вірять у кохання, вони не виносять конфліктів та уникають вирішення проблем у відносинах. Коли виникають проблеми, вони воліють усунутись і знайти нові шляхи, що часто призводить до розлучення.

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