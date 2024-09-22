Астрологи назвали три знаки зодіаку, які розлучаються частіше за інших, розлучення для них неминуче, дізнайтеся, хто потрапив до списку.

Астрологія може дати нам уявлення про поведінкові моделі, які впливають на наші відносини, у тому числі, які знаки Зодіаку розлучаються частіше за інших.

Отже, які знаки Зодіаку розлучаються найчастіше:

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Близнюки відомі своєю двоїстістю та постійною потребою у змінах та інтелектуальній стимуляції. Їм часто швидко стає нудно, і їм потрібен партнер, який зможе витримати їхній швидкий темп. Якщо відносини стають монотонними, Близнюки швидко починають шукати нові можливості.

2. Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Стрільці — вільнодумні люди, які цінують свою незалежність та пригоди. Вони мають високі очікування у відносинах, і вони часто ідеалізують своїх партнерів. Коли вони розуміють, що їхній партнер не відповідає їхньому ідеалізованому образу, вони швидко вирішують припинити відносини. Страх зобов'язань та потреба у постійних інноваціях – основні причини частих розлучень серед Стрільців.

3. Риби (19 лютого – 20 березня)

Риби емоційно дуже чутливі і часто впадають у крайнощі, коли справа стосується кохання та стосунків. Хоча вони твердо вірять у кохання, вони не виносять конфліктів та уникають вирішення проблем у відносинах. Коли виникають проблеми, вони воліють усунутись і знайти нові шляхи, що часто призводить до розлучення.

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