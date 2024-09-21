Щоденний гороскоп на 21 вересня очистіть свої дії, і ваше майбутнє «я» скаже вам дякую.

Овен

21 березня – 19 квітня

Сьогодні ви можете відчути сильну енергію, що виходить від когось у вашому житті, кого ви, ймовірно, вважаєте партнером, будь то коханець, друг чи навіть колега. Чи буде ця енергія використана на благо чи на зло, ще доведеться побачити — ця людина може натиснути на ваші кнопки, коли ви віддасте перевагу зберегти світ, або, з іншого боку, вона може несподівано принести вам дуже привабливі та захоплюючі моменти. Одне можна сказати напевно: ви знатимете, що ви не самотні.

Телець

20 квітня-20 травня

Сьогодні у вас може бути багато надмірної енергії, так що це не просто ваша уява, якщо ви прокидаєтеся з бажанням випустити її та струсити. Якщо можете, почніть день із тренування, яке змусить вашу кров гойдатися та спітніти. Потім використовуйте всю енергію, що залишилася, щоб щось організувати, будь то просто прання або приведення всього вашого життя в першокласну форму. Очистіть свої дії, і ваше майбутнє "я" скаже вам спасибі.

Близнюки

21 травня – 20 червня

У вас може бути досить захоплюючий і веселий день, або принаймні пропозиція, ймовірно, вже на столі, за умови, що ви не сховаєтеся і не відмовитеся від можливості. Вас закликають висловлювати себе максимально щирими та пристрасними способами прямо зараз, так що вперед і будьте без трепету. Чи хотіли б ви влаштувати буквальне шоу або просто провести час, танцюючи перед дзеркалом, постарайтеся виявити креативність.

Рак

21 червня-22 липня

Щось піднімається з глибини тебе, Раку, і штовхає тебе вперед із запаморочливою швидкістю. Однак це може не штовхнути тебе так далеко, оскільки ти виявляєш, що кружляєш по колу у власних стінах. Потужні енергії досягають точки кипіння на домашньому фронті, створюючи враження, що місця ледве вистачає, куди б ти не повернув. Спробуй знайти усамітнення, інакше все може завести тебе надто далеко.

Лев

23 липня – 22 серпня

Це хороший день, щоб стежити за своїми словами, тому що ваша мова зараз може бути трохи гостріше звичайного. Вам не потрібно мовчати чи уникати людей взагалі — якщо що, вам слід звернутися до людей та налагодити контакт, бо розмови можуть бути майже електричними. Просто переконайтеся, що ви не надсилаєте занадто багато електрики, щоб це не шокувало когось; є велика різниця між обміном ідеями та односторонньою розмовою.

Діва

23 серпня – 22 вересня

Сьогодні грошові питання можуть бути перевірені, і вони можуть поставити вас як у вигідні, так і в стресові положення. Можуть виникнути питання про те, що ваше, а що чуже, можливо, з партнером чи кимось, хто має борг між вами. Ви можете виявити, що повинні гроші і повинні їх виплатити, або ви можете отримати несподіваний прибуток. Використовуйте свою розсудливість та дуже ретельно аналізуйте кожну можливість. Не викидайте свої гроші, але й не втрачайте хорошої можливості.

Терези

23 вересня – 22 жовтня

Потужний викид енергії досягне вас сьогодні, оскільки мотиватор Марс у вашому знаку посилюється чудовим Місяцем. Ви можете відчути, що випили півдюжини чашок кави, навіть якщо ви дотримуєтеся лише води! Не встановлюйте собі жодних обмежень прямо зараз, тому що в повітрі витає величезний потенціал. Незалежно від того, чи є у вас матеріальні цілі чи емоційні, візьміть вогонь, який ви відчуваєте, та застосуйте його до всього, що є важливим для вас.

Скорпіон

23 жовтня – 21 листопада

Сьогодні ви можете відчути містичну атмосферу, але містичне не обов'язково означає легеню. Це ніби десь на периферії вашого зору, за межами того, де ви можете побачити його, відбувається велика подія. Тим не менш, не думайте, що це подія, яку ви зараз упускаєте, тому що це, швидше за все, підготовча фаза. Найкраще рішення — зробити крок назад і спробувати піти туди, куди хоче всесвіт. Ви зможете подорожувати далі, якщо не підштовхуватимете.

Стрілець

22 листопада – 21 грудня

Сьогодні людям може бути що сказати вам, на краще чи на гірше. Це все добре і добре, якщо ви налаштовані на спілкування, але якщо ви не хочете жодної балаканини з галереї, то вам, можливо, варто надіти навушники і зробити крок назад від спілкування. Марс викликає напружену вібрацію у вашому соціальному секторі, але це лише тимчасово, тому ви зможете повернутися до людей через день чи два. Зараз, мабуть, найкраще летіти поодинці.

Козеріг

22 грудня – 19 січня

Поставте перед собою високі цілі, тому що це той день, коли ви можете досягти величезного прогресу, не витрачаючи маси енергії. Дорога перед вами розчищається, і ви відчуваєте пружність за крок, тому використовуйте ці переваги, поки вони у вас є, і просуйтеся туди, де ви дійсно хочете бути. Бос або інший VIP також може допомогти вам на шляху до успіху; прийміть будь-яку допомогу на цьому шляху!

Водолій

20 січня – 18 лютого

Свіжий бриз дме до вас, закликаючи вас відкритися новим ідеям та новим способам підходу до життя. З часом легко застрягти в колії, але зараз у вас можуть з'явитися несподівані можливості зламати будь-які бар'єри, що обмежують, які ви могли випадково спорудити навколо себе. Не сидіть склавши руки і не чекайте, поки ці обмеження виявляться самі собою - зробіть все можливе, щоб їх розпізнати, а потім влаштуйте таран.

Риби

19 лютого-20 березня

Сьогодні ви можете відчути себе так, ніби ходите канатом, оскільки все здається більш драматичним, ніж є насправді. Ця інтенсивність може вплинути на вас на дуже глибокому рівні, змусивши вас почуватися більш емоційним та вразливим, ніж зазвичай. Взаємодія з іншими людьми може відчуватися особливо напруженою, але намагайтеся зберігати спокій, якщо на вашому шляху виникне конфліктна ситуація. Якщо ви зможете зберігати холоднокровність, ви зможете ходити стрункою, поки все не заспокоїться.

Останні новини України:

Камені знаків Зодіаку та їх значення: дізнайтеся, що принесе вам успіх.

Які знаки зодіаку легко закохуються: кого назвали астрологи.

Астролог налякав прогнозом щодо війни в Україні 2024-го: наступ ще на три області.