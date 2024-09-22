У серпні споживча інфляція в Україні зросла до 7,5% у річному вимірі, це зростання зумовлено декількома факторами.

В Україні до кінця 2024 року очікується зростання споживчих цін буквально на всі послуги та товари, проте наступного року інфляція має сповільнитися.

Про це під час брифінгу повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

У серпні споживча інфляція в Україні зросла до 7,5% у річному вимірі. Це зростання зумовлено погіршенням цьогорічних врожаїв, збільшенням витрат бізнесу на продовольчу сировину, енергію та оплату праці, а також наслідками послаблення обмінного курсу гривні в попередні місяці.

Голова НБУ Андрій Пишний прогнозує, що інфляція помірно зростатиме в найближчі місяці через підвищення сукупного попиту внаслідок бюджетних витрат, зростання витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, а також підвищення акцизів. "Тиск на ціни зберігатиметься найближчим часом, проте в наступному році інфляція сповільниться", — зазначив він.

Споживчі ціни в Україні у серпні 2024 року зросли на 0,6%. Річна інфляція прискорилася до 7,5%, що перевищує показник серпня минулого року, коли вона становила 8,6%.

У липні НБУ переглянув свій прогноз щодо інфляції на 2024 рік, підвищивши його до 8,5% з 8,2%. Регулятор очікує, що загальна інфляція в Україні зросте протягом наступних трьох кварталів, але залишатиметься на помірному рівні.

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