Під час обшуків у підозрюваних було виявлено 20 700 доларів, 7 100 євро, 231 тисячу гривень, а також мобільні телефони, записники та документацію.

Правоохоронні органи виявили нову шахрайську схему в армії, в якій підозрюються колишній командир частини зі східного регіону та його помічниця.

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань, слідство встановило, що з січня по березень 2023 року підозрювані, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили дії, спрямовані на незаконне збагачення за рахунок бюджетних коштів.

Жінка постачала військове обмундирування, яке не відповідало стандартам і було непридатним для використання. Командир, нехтуючи своїми обов’язками, прийняв цей товар за видатковими накладними.

Збитки для держави становлять близько 140 млн гривень.

Під час обшуків у підозрюваних було виявлено 20 700 доларів, 7 100 євро, 231 тисячу гривень, а також мобільні телефони, записники та документацію.

Екскомандиру висунуто підозру за недбалість у військовій службі (ч. 4 ст. 425 КК України), а ексдиректорці ТОВ — за шахрайство (ч. 5 ст. 190 КК України).

Нагадаємо, на початку 2023 року в Україні також спалахнув скандал через закупівлю продуктів для військових за завищеними цінами, а також були виявлені схеми з купівлі бронежилетів, пального та інших товарів за цінами, що перевищували середні. У зв'язку з цим тодішній міністр оборони Олексій Резніков та його заступники подали у відставку.

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