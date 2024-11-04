Після отримання повістки у розпал мобілізації в Україні громадянин повинен з’явитися в ТЦК та СП у вказаний термін, проте є законні причини, коли можна відмовитися від вручення повісток.

Далі має відбутися проходження ВЛК, після уточнення даних та отримання мобілізаційного розпорядження, проте бувають випадки, коли людина не може з’явитися до ТЦК на законних засадах.

Українцям розповіли, які існують законні причини неявки в територіальний центр комплектації і соціальної підтримки.

Повісткою вважається офіційний виклик військовозобов’язаного до ТЦК.

Повістка вручається громадянину для уточнення облікових даних, однак є повістка для направлення на військово-лікарську комісію.

Крім того, є мобілізаційне розпорядження, після якого громадянина направляють на військову службу.

Втім є наступні поважні причини, з яких можна не приходити в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки та таким чином відмовитися від вручення повісток, а саме хвороба, необхідність догляду за хворими членами родини, або смерть близької людини, або члена родини.

Серед причин є також окупація місця, де проживає громадянин або воєнні дії на відповідній території.

У разі неявки до ТЦК з поважних причин людина має одразу повідомити про це центр.

Причини неявки до ТЦК повинні бути підтверджені відповідними документами державних органів і організацій, у іншому випадку передбачена адміністративна, а потім і кримінальна відповідальність.

Джерело: telegraf.

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