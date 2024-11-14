Часто господині задаються запитанням, чому їхній холодець не застиг, або виглядає не таким апетитним, як хочеться.

Шеф-кухар Тетяна Литвинова розкрила свій рецепт, завдяки якому холодець завжди буде ідеально прозорим, смачним і, що важливо, буде гарантовано застигати.

Ось що знадобиться для вашого ідеального холодцю: хвіст яловичий – 1 шт., ніжка яловича – 1 шт., курка без грудинки – 1 шт., морква – 1 шт., цибуля ріпчаста – 1 шт., цибуля порей – 1 шт., суміш перців – 1 ст.л., лавровий лист – 3 шт., часник – 2 зубчики, вода – 3-4 л, сіль – 40 г.

Для початку, як зазначає Тетяна, важливо ретельно вибрати м'ясо. Говяжий хвіст і курка дадуть необхідну кількість желатину, що гарантує застигнення холодцю, а також чудовий смак. М’ясо потрібно замочити в холодній воді та довести до кипіння. Після цього важливо злити перший бульйон, щоб очистити його від непотрібних домішок і бруду.

Далі Тетяна додає в каструлю очищене м'ясо, нарізану моркву, цибулю, частину цибулі-порей і спеції. Важливо, щоб вода була холодною, а м’ясо томилося на маленькому вогні протягом кількох годин, щоб бульйон був чистим і прозорим. Під час варіння постійно знімайте піну і жир, щоб уникнути їх потрапляння в бульйон. Також можна використовувати спеціальне сито або марлю для остаточного проціджування бульйону перед заливанням у тарілки.

Після того, як бульйон закипить і всі домішки будуть видалені, додаємо часник, лавровий лист і сіль. Слідкуйте за тим, щоб бульйон не кипів занадто активно — інакше він може помутніти. Після 6 годин томлення знімаємо каструлю з вогню та даємо холодцю охолонути до кімнатної температури. Потім потрібно прибрати залишковий жир і дати страві застигнути в холодильнику на кілька годин.

Рецепт від Тетяни Литвинової гарантує, що ваш холодець буде ідеальним: прозорим, смачним та без зайвого жиру. Всі секрети тепер у ваших руках!

Останні новини України:

Весь секрет у соусі: кулінар показав, як смачно приготувати картоплю.

Улюблений осінній десерт: рецепт легкого яблучного пирога з корицею.

Три топові маринади для курки: "Мастер Шеф" Хіменес-Браво поділився рецептами.