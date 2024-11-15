Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як можна зробити м'які кекси зі сметаною та не морочитися з довгим випіканням.

Переможець українського кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко радить поекспериментувати з тестом та приготувати вдома кекси, які можуть стати чудовим десертом, навіть якщо ви не професійний кухар.

Для кексів достатньо лише борошна, яєць і сметани. Це просте, але неймовірно смачне частування, яке створює атмосферу затишку, каже "Майстер Шеф" Клопотенко.

Інгредієнти:

360 г борошна

10 г розпушувача

3 яйця

200 г цукру

10 г ванільного цукру

1 склянка сметани (приблизно 250 г)

1 апельсин (цедра и сок)

Сік лимона - за смаком

1 склянка цукрової пудри

Дрібка солі

Приготування:

У глибокій мисці збийте цукор з яйцями та ванільним цукром. На цьому етапі додайте щіпку солі, щоб покращити смак, радить "Майстер Шеф" Клопотенко.

Після того, як суміш стане однорідною, додайте сметану, що додасть тесту пухку, м'яку структуру.

Натріть апельсинову цедру і додайте в суміш. Далі, як зазначає "Майстер Шеф" Клопотенко, просійте борошно з розпушувачем і обережно перемішайте з іншими інгредієнтами.

Наповніть форму для кексів на дві третини та відправте в розігріту до 180 ° C духовку на 20-25 хвилин. Поки кекси випікаються, приготуйте глазур: вичавіть сік із половини апельсина і додайте його в цукрову пудру. Перемішайте, щоб одержати однорідну суміш.

Перевірити готовність кексів можна зубочисткою, як "Майстер Шеф" Клопотенко у відео - та має бути без слідів тесту. Після випікання зачекайте, поки кекси охолонуть і потім покривайте їх цукровою глазур'ю.

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