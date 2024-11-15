Переможець українського кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко запропонував дуже смачну та корисну корейську страву з капусти.
Кімчі - одна з найулюбленіших страв корейської кухні. Ця закуска завоювала серця багатьох гурманів своїм смаком та ароматом. Причому навіть згодом кімчі буде хрумким і маринад анітрохи не втратить смаку, а гостренький смак додасть капусті пікантності.
Інгредієнти
- 1 качан пекінської капусти (близько 1 кг)
- 3 ст. л. рисового борошна або кукурудзяного крохмалю
- 1 велика морква
- 1 пучок зеленої цибулі
- 1 редька або дайкон (за бажанням)
- 2 см кореня імбиру
- 1 солодкий перець
- 150-300 г перцю чилі (за смаком)
- 6 зубчиків часнику
- 1 год. л. зьорен коріандр
- 50 мл рибного соусу
- 2 ст. л. цукру
- 8 ст. л. солі
- 500 мл води
Приготування
Візьміть пекінську капусту, зріжте корінець, розріжте вздовж на 4 частини, потім кожну четвертинку поперек на 3 частини, радить "Мастер Шеф" Клопотенко. Розберіть капусту на листя, промийте і відкиньте на друшляк. Посипте 6 ст. л. солі, перемішайте і залиште на 30-60 хвилин для засолювання.
У сотейнику змішайте 500 мл води із 3 ст. л. рисового борошна або кукурудзяного крохмалю. Варіть на маленькому вогні, помішуючи, зачекайте, поки суміш не стане густішою. Остудіть.
Приготуйте соус. Подрібніть у блендері 1 солодкий перець, 150-300 г перцю чилі (без насіння), часник та очищений корінь імбиру. Додати 2 ст. л. цукру, 2 ст. л. солі та перемішайте до однорідної маси, радить "Мастер Шеф" Клопотенко.
Зелену цибулю наріжте шматочками по 4-5 см під кутом, морква та дайкон – тонкою соломкою.
Промийте капусту від солі та обсушіть. Змішайте капусту із зеленою цибулею, морквою, дайконом, рибним соусом, коріандром, крохмальною масою та соусом, обмазуючи кожен лист.
Залишіть капусту маринуватися в холодильнику на 1-2 дні, накривши плівкою. Готове кімчі можна зберігати близько місяця, повідомив "Мастер Шеф" Клопотенко.
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