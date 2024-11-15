Шеф-кухар Євген Клопотенко запропонував зробити львівський сирник на жирному сирі та з домашньою карамеллю.

Переможець українського кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розповів, як можна зробити дуже смачний сирник із карамеллю.

Для цього десерту варто вибрати жирний сир - так сирник вийде ніжнішим і смак буде більш насиченим.

Для основи:

800 г жирного сиру (9%)

180-200 г цукру

4 яйця

1 ст. л. муки (+ 1 ст. л. муки для посипання форми)

1 ч. л. ванільного цукру

Дрібка солі

1 лимон

1 апельсин

50 г вершкового масла

2 картоплини

50 г ізюму (за бажанням)

Для карамельного соусу:

150 г цукру

150 мл вершків (33%)

Дрібка солі

Покроковий рецепт

Змішайте в мисці сир, цукор, яйця, борошно, ванільний цукор і дрібку солі.

Перебийте суміш блендером та перевірте, щоб не було грудочок, ділиться "Мастер Шеф" Клопотенко. За бажанням додайте родзинки або інші сухофрукти. Відваріть картоплю, очищати шкірку не треба, потім дайте охолонути, очистіть і натріть на дрібній тертці.

Розігрійте духовку до 180 °C. Додайте натерту картоплю в сирну масу і акуратно перемішайте. Підготуйте форму, як описано, і викладіть масу, розрівнявши її. Випікайте 60 хвилин, розповів "Мастер Шеф" Клопотенко.

Для соусу розтопіть цукор із щіпкою солі на сковороді. Не перемішуйте лопаткою, інакше карамель зіпсується, можете просто повертати сковороду з боку на бік - цього вистачить, радить "Мастер Шеф" Клопотенко. Наприкінці додайте теплі вершки.

Перемішайте віночком, то вийде солодка суміш. Подавайте охолоджений сирник, в кінці полив солоною карамеллю.

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