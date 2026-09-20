Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області дає власникам щомісячну компенсацію від держави. Гроші виплачують за безоплатний прихисток переселенців, і після шести місяців виплату продовжують.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області — програма, за якою гроші отримують власники. Держава компенсує витрати тим, хто прихистив переселенців безоплатно.

Компенсацію призначають фізичним особам — власникам житла, які безкоштовно розміщують у себе внутрішньо переміщених осіб. Виплату встановлюють на шість місяців. Після цього термін автоматично продовжують ще на пів року, якщо повторна перевірка підтвердить право на гроші. Про це повідомляє «Наше місто» з посиланням на Кабінет міністрів України.

Як оформити та які умови

Для першого отримання компенсації власник житла разом із представником родини ВПО подає заяву та повідомлення встановленої форми до Пенсійного фонду України. Зробити це можна онлайн через портал електронних послуг ПФУ або особисто в найближчому сервісному центрі.

Житло має надаватися переселенцям повністю безоплатно, без жодної плати за проживання. Переселенці зі свого боку повинні фактично мешкати за адресою, вказаною в заяві. Компенсацію не призначать, якщо власник і ВПО є близькими родичами першого ступеня: подружжя, батьки або діти.

Коли виплату можуть скасувати

Пенсійний фонд перевіряє подані відомості та фактичне місце проживання переселенців. Якщо виявляють порушення чи недостовірні дані, виплату припиняють. Підставою є відсутність ВПО за адресою понад місяць або перебування людини за кордоном понад 30 днів поспіль. Гроші також скасують через родинний зв'язок першого ступеня чи неправдиві відомості в заяві.

Одночасно отримувати компенсацію за розміщення ВПО та субсидію на оренду цього самого житла не можна — це різні механізми підтримки, які не поєднуються.

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