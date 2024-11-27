Існує багато шкідливих застосунків для смартфонів, творці яких мають за мету шахрайські дії або кібершпигунство, тож треба вміти їх розпізнавати.

Кібершахрайство з кожним роком набирає обертів, і зʼявляється дуже багато підозрілих та небезпечних застосунків, аж до фейкової "Дії", Telegram або WhatsApp.

Шкідливі застосунки на мобільному телефоні можуть призвести до купи проблем, зокрема:

повільна робота пристрою;

швидке розряджання батареї телефона;

прослуховування ваших розмов і перегляд повідомлень;

викрадення паролів та облікових записів;

заволодіння особистими, конфіденційними даними, а також фінансовою інформацією з метою викрадення грошей;

велика кількість реклами, яка відображається не лише в самому застосунку, але й поза ним.

Першими ознаками, на які варто звернути увагу, якщо ви підозрюєте, що на смартфоні може бути встановлено шкідливий застосунок, – це поява якихось нових іконок на екрані, скорочення часу роботи акумулятора та сповільнення роботи телефона, а також сповіщення, що постійно спливають.

Щоб запобігти появі шкідливих застосунків на смартфоні фахівці радять, по-перше завжди оновлювати програмне забезпечення пристрою, адже оновлення часто виправляють різні вразливості ОС.

По-друге, використовуйте лише офіційні магазини застосунків – App Store для iOS та Google Play для Android, і перед завантаженням застосунків перевіряйте розробника та відгуки.

Не переходьте за навʼязливою рекламою в інтернеті або за підозрілими посиланнями в соцмережах, електронних листах чи SMS.

Крім того, перевіряйте дозволи, які вимагають різні застосунки, та не надавайте доступів, які не повʼязані з функціями програми.

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