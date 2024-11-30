Netflix представив офіційний трейлер, перший погляд і дату прем'єри шпигунського серіалу «Чорні голуби» з Кірою Найтлі та Беном Уїшоу у головних ролях.

Netflix збільшує популярність свого шпигунського трилера серіалу «Чорні голуби» з Кірою Найтлі та Беном Уішоу у головних ролях.

Стрімінговий сервіс представив трейлер і ряд зображень, що рекламують шоу від Джо Бартона, а також назвав дату прем'єри серіалу Чорні голуби - 5 грудня.

Чорні голуби, в якому також знімається Сара Ланкашир, розгортається на тлі Лондона на Різдво.

Протягом 10 років вона передавала секрети свого чоловіка-політика тіньової організації, на яку вона працює Чорні голуби.

Коли її таємного коханця Джейсона (Ендрю Коджі) вбивають, її шпигунський майстер, загадковий Рід (Ланкашир), дзвонить до старого друга Хелен Сема (Уїшоу), щоб той забезпечив її безпеку.

"Чорні голуби" — остання яскрава пропозиція Netflix UK, яка цього року випустила безліч хітів, включаючи Baby Reindeer та The Gentlemen.

Супродюсером серіалу "Чорні голуби" є Sister, чиє попереднє шоу Netflix, Kaos, було закрито після одного сезону. Співпродюсером виступає компанія Бартона Noisy Bear.

Виконавчими продюсерами серіалу "Чорні голуби" є Найтлі, Бартон, Джейн Фезерстоун та Кріс Фрай. Режисерами є Алекс Габассі (The Crown) та Ліза Ганнінг (The Power). Продюсером серіалу є Гаррі Мандей.

Джерело: deadline.

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