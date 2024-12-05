У серіалі Apple TV+ "Бункер" 2 сезон, де загинула більшість населення світу, а решта залишаються в підземному бункері, більшість новачків не зовсім чужі.

Винятком є герой ​​Стіва Зана, самітник, що живе в "Бункер", якого Джульєтта зустрічає під час своєї подорожі за межі бункера у другому сезоні.

Про серіал "Бункер" 2 сезон поки що не відомо багато, зберігши в таємниці свою сюжетну лінію та важливість для подорожі Джульєтти.

Але його єдиної фрази в офіційному трейлері достатньо, щоб показати, що він не та людина, з якою можна переходити дорогу: «Спробуєш знову відчинити двері, і я тебе вб'ю».

Прем'єра другого сезону серіалу «Бункер» відбулась 15 листопада 2024 року на Apple TV+.

За словами Зана, головний герой серіалу "Бункер" дуже схожий на іншого його персонажа, який представляв уразливість: Bad Ape з "Війни планети мавп".

Це саме собою говорить про тип персонажа Соло, але Зан також додає оригінальності персонажу Соло, яку люди ніколи не бачили раніше.

У розмові з CBR Зан розповів про свій інтерес до виконання ролей уразливих персонажів та про комфортне партнерство, яке він побудував з Ребеккою Фергюсон на зйомках другого сезону серіалу "Бункер".

Стів Зан: "Дуже цікаво грати такого вразливого персонажа. Це складний і довгий процес. Я грав когось схожого [ у «Планеті мавп: Війна» ] Погану Мавпу. Мавпи справді вразливі. Такі люди мені цікаві. У мене був час відростити бороду. і волосся, і я подумав, що це було б чудово.

Джерело: cbr.com.

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