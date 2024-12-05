Винятком є герой Стіва Зана, самітник, що живе в "Бункер", якого Джульєтта зустрічає під час своєї подорожі за межі бункера у другому сезоні.
Про серіал "Бункер" 2 сезон поки що не відомо багато, зберігши в таємниці свою сюжетну лінію та важливість для подорожі Джульєтти.
Але його єдиної фрази в офіційному трейлері достатньо, щоб показати, що він не та людина, з якою можна переходити дорогу: «Спробуєш знову відчинити двері, і я тебе вб'ю».
Прем'єра другого сезону серіалу «Бункер» відбулась 15 листопада 2024 року на Apple TV+.
За словами Зана, головний герой серіалу "Бункер" дуже схожий на іншого його персонажа, який представляв уразливість: Bad Ape з "Війни планети мавп".
Це саме собою говорить про тип персонажа Соло, але Зан також додає оригінальності персонажу Соло, яку люди ніколи не бачили раніше.
У розмові з CBR Зан розповів про свій інтерес до виконання ролей уразливих персонажів та про комфортне партнерство, яке він побудував з Ребеккою Фергюсон на зйомках другого сезону серіалу "Бункер".
Стів Зан: "Дуже цікаво грати такого вразливого персонажа. Це складний і довгий процес. Я грав когось схожого [ у «Планеті мавп: Війна» ] Погану Мавпу. Мавпи справді вразливі. Такі люди мені цікаві. У мене був час відростити бороду. і волосся, і я подумав, що це було б чудово.
Джерело: cbr.com.
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