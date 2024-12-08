Трейлер «Дюни: Пророцтво» викликав багато запитань у глядачів, зокрема, фільм може бути схожим на «Гру престолів».

HBO представив прем'єрний епізод "Дюни: Пророцтво" , нового приквела "Дюни", дія якого відбувається приблизно за 10 000 років до народження Пола Атрейдеса, якого грає Тімоті Шаламе в нових фільмах Дені Вільнева "Дюна".

Трейлер «Дюни: Пророцтво» знайомить нас із імператором (Марк Стронг), який намагається утримати свою владу, тоді як амбітні васали намагаються вторгнутися.

Ми зустрічаємо членів сестри Бене Гессеріт, тіньової групи жінок, які дають поради лордам цих великих будинків, одночасно маніпулюючи ними у своїх власних цілях. Багато глядачі взяли це до уваги і дійшли одного висновку: «Дюна: Пророцтво» дуже схожа на «Гру престолів».

У «Дюні: Пророцтво» багато моментів про людей, які намагаються потягнути за важелі влади, щоб вплинути на перебіг подій. «Гра престолів» теж приділила багато часу цим темам, оскільки глави будинків Ланністерів, Старков, Таргарієнов та інших металися сюди-туди, намагаючись захопити і утримати Залізний трон.

Ви можете уявити Бене Гессеріт як цілу організацію, повну Мізинців та Варісів, які всі намагаються тонко підтасувати події у своїх власних інтересах.

Правда в тому, що «Дюна: Пророцтво» справді має дещо спільне з «Грою престолів», незважаючи на те, що відмінності є скрізь, а не лише очевидною естетикою фентезі та наукової фантастики.

«Дюна: Пророцтво» набагато менший, ніж «Ігри престолів», і відбувається майже виключно в рідному світі Бене Гесеріт Воллах IX і королівської фортеці Салуса Секундус.

Надприродні елементи посилено, а гумор пригнічений. «Дюна: Пророцтво» досить широко використовує флешбеки, які в «Іграх престолів» робили тільки в окремих випадках і т.д. буд.

Але важливішим є те, що навіть якщо ці два шоу і мають схожість, «Гра престолів» не винайшла ідею побудови сюжетних ліній навколо політичних ігор у фентезійному/науково-фантастичному сеттингу.

Джерело: winteriscoming .

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