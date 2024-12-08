Трейлер «Дюны: Пророчество» вызвал много вопросов у зрителей, в частности, фильм может быть похож на «Игру престолов».

HBO представил премьерный эпизод «Дюны: Пророчество», нового приквела «Дюны», действие которого происходит примерно за 10 000 лет до рождения Пола Атрейдеса, которого играет Тимоти Шаламе в новых фильмах Дени Вильнёва «Дюна».

Трейлер «Дюны: Пророчество» знакомит нас с императором (Марк Стронг), пытающимся удержать свою власть, в то время как амбициозные вассалы пытаются вторгнуться.

Мы встречаем членов сестринства Бене Гессерит, теневой группы женщин, которые дают советы лордам этих великих домов, одновременно манипулируя ими в своих собственных целях. Многие зрители приняли это во внимание и пришли к одному выводу: «Дюна: Пророчество» очень похожа на «Игру престолов» .

В «Дюне: Пророчество» много моментов о людях, пытающихся потянуть за рычаги власти, чтобы повлиять на ход событий. «Игра престолов» тоже уделила много времени этим темам, поскольку главы домов Ланнистеров, Старков, Таргариенов и других метались туда-сюда, пытаясь захватить и удержать Железный трон.

Вы можете представить Бене Гессерит как целую организацию, полную Мизинцев и Варисов, которые все пытаются тонко подтасовать события в своих собственных интересах.

Правда в том, что «Дюна: Пророчество» действительно имеет кое-что общее с «Игрой престолов», несмотря на то, что различия есть везде, а не только в очевидной эстетике фэнтези и научной фантастики.

«Дюна: Пророчество» гораздо менее обширен, чем «Игры престолов», и происходит почти исключительно в родном мире Бене Гессерит Уоллах IX и королевской крепости Салуса Секундус.

Сверхъестественные элементы усилены, а юмор подавлен. «Дюна: Пророчество» довольно широко использует флэшбэки, которые в «Играх престолов» делали только в самых редких случаях и т. д.

Но важнее то, что даже если эти два шоу и имеют сходство, «Игра престолов» не изобрела идею построения сюжетных линий вокруг политических игр в фэнтезийном/научно-фантастическом сеттинге.

Источник: winteriscoming.

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