HBO представил премьерный эпизод «Дюны: Пророчество», нового приквела «Дюны», действие которого происходит примерно за 10 000 лет до рождения Пола Атрейдеса, которого играет Тимоти Шаламе в новых фильмах Дени Вильнёва «Дюна».
Трейлер «Дюны: Пророчество» знакомит нас с императором (Марк Стронг), пытающимся удержать свою власть, в то время как амбициозные вассалы пытаются вторгнуться.
Мы встречаем членов сестринства Бене Гессерит, теневой группы женщин, которые дают советы лордам этих великих домов, одновременно манипулируя ими в своих собственных целях. Многие зрители приняли это во внимание и пришли к одному выводу: «Дюна: Пророчество» очень похожа на «Игру престолов» .
В «Дюне: Пророчество» много моментов о людях, пытающихся потянуть за рычаги власти, чтобы повлиять на ход событий. «Игра престолов» тоже уделила много времени этим темам, поскольку главы домов Ланнистеров, Старков, Таргариенов и других метались туда-сюда, пытаясь захватить и удержать Железный трон.
Вы можете представить Бене Гессерит как целую организацию, полную Мизинцев и Варисов, которые все пытаются тонко подтасовать события в своих собственных интересах.
Правда в том, что «Дюна: Пророчество» действительно имеет кое-что общее с «Игрой престолов», несмотря на то, что различия есть везде, а не только в очевидной эстетике фэнтези и научной фантастики.
«Дюна: Пророчество» гораздо менее обширен, чем «Игры престолов», и происходит почти исключительно в родном мире Бене Гессерит Уоллах IX и королевской крепости Салуса Секундус.
Сверхъестественные элементы усилены, а юмор подавлен. «Дюна: Пророчество» довольно широко использует флэшбэки, которые в «Играх престолов» делали только в самых редких случаях и т. д.
Но важнее то, что даже если эти два шоу и имеют сходство, «Игра престолов» не изобрела идею построения сюжетных линий вокруг политических игр в фэнтезийном/научно-фантастическом сеттинге.
Источник: winteriscoming.
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