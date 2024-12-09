"Носферату" Роберта Еггерса нарешті дебютував у кінопресі, і перші відгуки називають цю драму "нокаутом" з бездоганною майстерністю виконання.

У Нью-Йорку відбувся перший показ фільму "Носферату" Роберта Еггерса, глядачі якого залишилися вкрай задоволені.

На початку фільму Роберта Еггерса «Носферату» є момент, коли Лілі-Роуз Депп, яка востаннє зіграла спритну поп-зірку у фільмі «Ідол», дає зрозуміти глядачам: «Це буде несхоже ні на що з того, що ви коли-небудь бачили».

У повнометражному фільмі «Носферату» Еггерса вампір, якого грає Білл Скашгард, одержимий жінкою на ім'я Еллен Хеттер, яку грає Лілі-Роуз Депп. Ніколас Холт грає її чоловіка Томаса, якого відправляють до Трансільванії.

Серед інших акторів «Носферату» - Аарон Тейлор-Джонсон, Емма Коррін, Віллем Дефо та Ральф Айнесон.

Фільм є творчим рімейком «Носферату. Симфонія страху» (1922) Фрідріха Вільгельма Мурнау.

Режисер «Носферату» хотів екранізувати роман «Дракула» Брема Стокера, але студія не мала прав. Мурнау перейменував персонажів та переписав сценарій. Здається, Роберт Еггерс хоча б не зганьбив класика, рецензії говорять самі за себе:

"Носферату" Роберта Еггерса - це насолода епохи, фантастична історія жахів, вишукано змонтована і ефектно представлена. Вона історично точна, із сильним англійським акцентом».

Фільм «Носферату» вийде у прокат 25 грудня 2024 року.

Джерело: deadline.

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