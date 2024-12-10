Тепер, коли дату виходу серіалу «Страйк: Чорнильне чорне серце» підтверджено, шанувальники цієї кримінальної драми незабаром зможуть знову побачити Холлідея Грейнджера та Тома Берка на екранах у ролях Корморана Страйка та Робіна Еллакотта.

З появою нової серії серіалу «Страйк», звичайно ж, виникає актуальне питання про те, чи діятимуть двоє головних героїв відповідно до своєї явної хімії один з одним у цій новій частині.

В інтерв'ю журналу Radio Times актори 6 сезону серіалу "Страйк" підтвердили, що в новому сезоні їхній парі дійсно доведеться особливо постаратися.

Берк пояснив: «Вони вечеряють, і їхню пильність знижено, оскільки вони не зайняті розслідуванням справи, і вони обидва трохи п'яні.

«Щось майже відбувається; це захоплюючий момент розбіжності моментів. В результаті вони відступають від цього».

Говорячи про їхні почуття одне до одного, Грейнджер сказав: «Їхні стосунки дуже складні, і є реальний страх переступити межу і відчути, що немає».

«У цей момент вона вперше по-справжньому усвідомлює, що відчуває до нього, я гадаю. Але в цей момент є також страх бути знехтуваним і втратити те, що у них є, а саме дружбу. У Робін дуже мало близьких друзів, і це є важливим елементом».

В офіційному трейлері 6 сезону серіалу "Страйк" говориться: «Коли в офісі з'являється збожеволіла Еді Ледвелл, яка зневірилася, благаючи поговорити з нею, приватний детектив Робін Еллакотт не знає, як ставитися до ситуації, що склалася.

Джерело: radiotimes.

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