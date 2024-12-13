Під прицілом опинилася енергетика України, ворог запустив ракети з Ту-95МС, "Калібри", "Кинджали" та вдарив балістикою.

У п'ятницю, 13 грудня, енергетичні об'єкти України опинилися під черговим масованим ударом ворога.

У Києві оголосили превентивні екстрені відключення світла, тобто без графіків та попереджень.

Як заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, ворог продовжує атакувати енергетику нашої країни.

Погодинні графіки відключень електроенергії по всій Україні посилено до трьох черг, тобто вимикати можуть до 50% споживачів в один час.

В "Укренерго" попередили, що через масовану ракетну атаку РФ на енергооб'єкти України обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії 13 грудня збільшено.

"Енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватися завдані пошкодження", – йдеться у повідомленні.

Через ворожу атаку енергетики посилили в українських областях графіки відключень світла.

Так, в Тернопільській області відключено 50% споживачів, а в Києві діють екстрені відключення світла.

У ДТЕК також повідомили про запровадження нових графіків у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях, де передбачено більшу кількість годин без світла – на Київщині та Дніпропетровщині до 7 поспіль.

Останні новини України:

Вибухи у Чечні: дрон атакував казарми спецназу Кадирова у Грозному, деталі.

Новий удар "Орєшніком", у Пентагоні попередили українців: "Найближчими днями...".

Новий виклик для ЗСУ: експерт розповів, як російські дрони навчилися ухилятися від атак.