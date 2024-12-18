Аналітик поділився думкою, коли Росія планує наступний масований удар по Україні.

Ворог перейшов в стадію підготовки до наступної атаки по Україні і накопичення ракет і дронів.

Такою думкою поділився військовий аналітик Олександр Коваленко та назвав ймовірні дати, коли очікувати наступного удару.

За його словами, з урахуванням обстрілу 13 грудня окупанти до наступного удару підготуються до 23-26 грудня, тобто напередодні новорічних святт

"Про те, що в окупантів є фетиш на нанесення ударів під свята, відомо давно. З початку повномасштабного вторгнення практично кожен Новий рік в Україні проходить під канонаду", - підкреслив Коваленко.

росіяни також можуть провести дорозвідувальну роботу з нальоту дронів і удару обмеженим боєкомплектом.

Проте, за словами Коваленко, загалом найбільш напруженими днями будуть святкові.

Коваленко не виключає, що до кінця 2024 року ворог може повторити застосування ракети "Орєшник".

"Але враховуючи її відносно посередній ефект, цілком може поєднати її з масованими обстрілами на святкові дні", - вважає Коваленко.

Джерело: unian.

Нагадаємо, під прицілом опинилася енергетика України, ворог запустив ракети з Ту-95МС, "Калібри", "Кинджали" та вдарив балістикою.

У п'ятницю, 13 грудня, енергетичні об'єкти України опинилися під черговим масованим ударом ворога.

Як заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, ворог продовжує атакувати енергетику нашої країни.

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