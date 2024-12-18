Аналитик поделился мнением, когда Россия планирует следующий массированный удар по Украине.

Враг перешел в стадию подготовки к следующей атаке по Украине и накоплению ракет и дронов.

Таким мнением поделился военный аналитик Александр Коваленко и назвал вероятные даты, когда ожидает следующий удар.

По его словам, с учетом обстрела 13 декабря оккупанты к следующему удару подготовятся к 23-26 декабря, то есть в канун новогодних праздников.

"О том, что у окупантов есть фетиш на нанесение ударов под праздники, известно давно. С начала полномасштабного вторжения практически каждый Новый год в Украине проходит под канонаду", - подчеркнул Коваленко.

россияне также могут провести доразведывательную работу по налету дронов и ушибу ограниченным боекомплектом.

Однако, по словам Коваленко, наиболее напряженными днями будут праздничные.

Коваленко не исключает, что до конца 2024 года враг может повторить применение ракеты "Орешник".

"Но учитывая ее относительно посредственный эффект, вполне может объединить ее с массированными обстрелами на праздничные дни", – считает Коваленко.

Источник: unian.

Напомним, под прицелом оказалась энергетика Украины, враг запустил ракеты с Ту-95МС, "Калибры", "Кинжалы" и ударил баллистикой.

В пятницу, 13 декабря, энергетические объекты Украины оказались под очередным массированным ударом врага.

Как заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, враг продолжает атаковать энергетику нашей страны.

Последние новости Украины:

Взрывы в Чечне: дрон атаковал казармы спецназа Кадырова в Грозном, детали.

Новый удар "Орешником" в Пентагоне предупредили украинцев: "В ближайшие дни...".

Новый вызов для ВСУ: эксперт рассказал, как российские дроны научились уклоняться от атак.