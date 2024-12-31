Новорічні свята — це час чудес і мрій, коли більшість з нас загадує бажання.

Однак, щоб ваші мрії справді здійснилися, потрібно знати, як правильно формулювати бажання у Новий рік.

Езотерики розповіли, що потрібно врахувати, щоб загадане не лише сталося, але й стало подарунком для вашої душі. Жанна Шулакова, переможниця "Битви екстрасенсів", пояснює, що кожне бажання повинно бути сформульоване чітко й конкретно. Наприклад, бажання про гроші не повинно звучати просто як "хочу гроші". Якщо ви це не уточните, можна опинитися на вулиці, знайшовши пару копійок, і вважати це здійсненням бажання. Важливо також не загадувати бажання, які стосуються інших людей, адже це може порушити їхню волю і привести до негативних наслідків.

Щоб бажання точно здійснилося, необхідно вірити в його здійснення і бути впевненим, що ви цього варті. Експерт також радить формулювати бажання без частки "не", адже Всесвіт не сприймає негативних формулювань.

Якщо хочете, щоб бажання здійснилося, важливо вибрати правильний момент. За словами сучасної відьми Жанни Шулакової, ідеальним часом є молодик, коли енергетичні потоки в світі сильніші. Однак і на Новий рік бажання можуть здійснитися, оскільки свято приносить багато позитивної енергії, а люди в цей час особливо налаштовані на чудеса.

Є кілька способів, як можна зміцнити силу бажання за допомогою ритуалів:

Бажання на лавровому листі. Напишіть своє бажання на лавровому листі золотим або срібним маркером, уявіть, що ви вже отримали бажане, а потім спаліть лист, вимовивши слова: "Силою Богів і силою небес, Силою Всесвіту і силою чудес, Моє бажання здійснилося, Як повелів(-а) я, так і сталося!"

Бажання в пляшці. Напишіть своє бажання на папірці, скрутіть його і покладіть у пляшку. Закорковану пляшку зберігайте до того часу, поки бажання не здійсниться.

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