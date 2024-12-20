Загинула волонтерка та письменниця Євгенія Духопельнікова, стало відомо, коли й де відбудеться прощання.

Про загибель Духопельнікової повідомила волонтерка Катруся Бережна у Facebook.

"Маю дещо пояснить, бо чекала поки повідомлять батьків і дуже сподівалася, що до того то не вилізе в паблік. Женя сьогодні вночі трагічно загинула", - написала Бережна.

Волонтерка визнала, що досі не може усвідомити цей факт.

Обставини смерті не повідомляються, нарзі відомо, що прощання із Євгенією Духопельниковою відбудеться в неділю, 22 грудня, в Одесі.

Євгенія Духопельникова займалась волонтерством із 2014 року, а її чоловік, молодший сержант Михайло Черник, захищає Україну в лавах Збройних сил України.

У 2020 році у видавництві Фоліо вийшла її дебютна книга про війну в Україні "Дівчата на війні: Подорож Довбоклюя", у якій йдеться про те, що люди на війні - живуть, жартують і плачуть.

"Темрява, не може пробачити Світлим людям того, що вони борються з нею, і шукає, як би їх знищити, прки вони не знищать її. Мені здається, що це не може бути правдою. Вона жива. Як її діти без неї?",

"Не вірю,не хочу вірити, це не може бути правдою....не може..",

"ніяк не можу прийняти і повірити...",

"Дуже шкода!!! Не можу повірити досі(((( Мої співчуття… Світла Памʼять", - пишуть українці слова співчуття у коментарях.

Останні новини України:

Військовий експерт розповів, яке стратегічне завдання поставили перед російськими військами.

Головні причини відступу ЗСУ: військовий експерт розповів, через що не вдається тримати фронт.

Новий виклик для ЗСУ: експерт розповів, як російські дрони навчилися ухилятися від атак.