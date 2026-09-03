Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 4 по 10 вересня показує плавне охолодження: максимум вдень підніметься до +28° у суботу, 5 вересня, а вже з понеділка, 7 вересня, повітря прогріватиметься лише до +23°.

помітне похолодання в регіоні вже фіксували синоптики на початку вересня, і нинішній тиждень підтверджує цю тенденцію: Одеську область чекає поступове зниження температури з максимумом +28° на початку тижня.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури впродовж тижня коливатимуться від +23° до +28°, а нічні — від +17° до +21°.

У п'ятницю, 4 вересня, повітря вдень прогріється до +25°, вночі стовпчики термометрів опустяться до +19°. Небо буде малохмарним, опадів не передбачається.

У суботу, 5 вересня, очікується найтепліший день тижня — вдень до +28°, вночі +21°. Хмарність залишиться незначною, дощу не буде.

У неділю, 6 вересня, температура вдень опуститься до +25°, вночі — до +19°, небо буде малохмарним, але синоптики прогнозують можливі опади.

У понеділок, 7 вересня, повітря вдень прогріється лише до +23°, вночі — до +17°, хмарність мінлива, без опадів.

У вівторок, 8 вересня, температура вдень утримається на позначці +23°, вночі — +17°, малохмарно, без опадів.

У середу, 9 вересня, вдень +23°, вночі трохи тепліше — +18°, малохмарно, без опадів.

У четвер, 10 вересня, тиждень завершиться температурою вдень +23°, вночі +21°, хмарність мінлива, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане субота, 5 вересня, коли повітря прогріється до +28°. Найпрохолодніше буде в понеділок, 7 вересня, — лише +23° вдень. Перепад температур за тиждень становить 5°. Опади синоптики прогнозують лише в неділю, 6 вересня.

У суботу, коли температура сягне +28°, варто пити більше води, планувати активні справи на ранок або вечір і не забувати про захист від сонця. У неділю, коли можливі опади, синоптики радять узяти парасолю та бути обережними за кермом через мокру дорогу.

Раніше Politeka повідомляла, одеську область накриє бабине літо: синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 2 по 8 вересня.

Також Politeka повідомляла, одеську область накриє спека: синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 1 по 7 вересня.

Як повідомляла Politeka, одеську область накриють дощі: синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 31 серпня по 6 вересня.